Рулетики с сыром и беконом – отличная идея для обеда или ужина в семейном кругу. Такое блюдо понравится всем, ведь оно сочное и сытное.
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Куриные рулеты отлично дополнят гарнир из картофеля, гречихи или свежий овощной салат.
Рецепт куриных рулетиков в беконе
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Филе разрезаем пополам и хорошо отбиваем. Солим и добавляем специи.
- К крем-сыру добавляем мелко нарезанный укроп и хорошо перемешиваем. Смазываем им филе.
- Выкладываем кусочек сыра моцареллы и заворачиваем рулетик, вокруг обертываем беконом.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 45 минут.
- За 5 минут до готовности посыпаем творогом и включаем режим конвекции.
Приятного аппетита!