Рулетики з сиром та беконом – чудова ідея для обіду чи вечері в сімейному колі. Така страва сподобається усім, адже вона соковита та ситна.

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Курячі рулети відмінно доповнить гарнір з картоплі, гречки чи свіжий овочевий салат.

Рецепт курячих рулетиків в беконі

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Філе розрізаємо навпіл та добре відбиваємо. Солимо та додаємо спеції.
  • До крем-сиру додаємо мілко нарізаний кріп та добре перемішуємо. Змащуємо ним філе.
  • Викладаємо шматочок сиру моцарели та загортаємо рулетик, навколо обгортаємо беконом.
  • Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.
  • За 5 хвилин до готовності посипаємо сиром та вмикаємо режим конвекції.

Смачного!