Рулетики з сиром та беконом – чудова ідея для обіду чи вечері в сімейному колі. Така страва сподобається усім, адже вона соковита та ситна.

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Курячі рулети відмінно доповнить гарнір з картоплі, гречки чи свіжий овочевий салат.

Рецепт курячих рулетиків в беконі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 100 грамів крем-сиру;

– 150 грамів моцарелли;

– 100 грамів твердого сиру;

– кріп;

– бекон;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Філе розрізаємо навпіл та добре відбиваємо. Солимо та додаємо спеції.

До крем-сиру додаємо мілко нарізаний кріп та добре перемішуємо. Змащуємо ним філе.

Викладаємо шматочок сиру моцарели та загортаємо рулетик, навколо обгортаємо беконом.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.

За 5 хвилин до готовності посипаємо сиром та вмикаємо режим конвекції.

Смачного!