Если обычно шницель готовят из большого куска свинины, мы предлагаем заменить его нежное куриное филе. Такое блюдо покорит из первого кусочка своим вкусом, сочностью и питательностью.
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Куриный шницель прекрасно подойдет к картофельному пюре, овощам, гречихе или рису. Если вы обожаете эксперименты – замените в бургере говяжью котлету на шницель из курицы и наслаждайтесь. Это нереально вкусно и сытно!
Рецепт куриного шницеля
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Промываем куриное филе проточной водой, высушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем.
- Пергамент немного смазываем маслом и отбиваем в нем курочку. Легко, чтобы она была тоненькая, но не прорвалась.
- Отбивную солим и перчим, добавляем сладкую паприку.
- Яйца взбиваем с солью.
- Панировочные сухари смешиваем с натертым пармезаном, солью и сладкой паприкой.
- Отбивную опускаем во взбитое яйцо, затем в сухари.
- На горячей сковороде растапливаем масло, добавляем немного оливкового масла и обжариваем шницель с обеих сторон. Обязательно выкладываем на бумажное полотенце.
Приятного аппетита!