Якщо зазвичай шніцель готують із великого шматка свинини, цього разу ми пропонуємо замінити його ніжне куряче філе. Така страва підкорить з першого шматочку своїм смаком, соковитістю та поживністю.

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Курячий шніцель чудово підійде до картопляного пюре, овочів, гречки чи рису. Якщо ви обожнюєте експерименти – замініть у бургері яловичу котлету на шніцель з курки та насолоджуйтеся. Це нереально смачно і ситно!

Рецепт курячого шніцеля

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– куряче філе;

– 2 курячих яйця;

– оливкова олія;

– сіль;

– вершкове масло;

– чорний мелений перець;

– солодка паприка.

Для паніровки:

– панірувальні сухарі;

– тертий пармезан;

– солодка мелена паприка;

– сіль.

Приготування:

️Промиваємо куряче філе проточною водою, висушуємо паперовими рушниками. Нарізаємо.

Пергамент трішки змащуємо олією і відбиваємо у ньому курочку. Легенько, щоб вона була тоненька, але не прорвалась.

Відбивну солимо та перчимо, додаємо солодкої паприки.

Яйця збиваємо із сіллю.

Панірувальні сухарі змішуємо із натертим пармезаном, сіллю та солодкою паприкою.

Відбивну опускаємо у збите яйце, потім у сухарі.

На гарячій сковороді розтоплюємо масло, додаємо трішки оливкової олії та обсмажуємо шніцель з обох боків. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок.

Смачного!