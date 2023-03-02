Как приготовить куриный шницель – готовим на сковородке

Из курятины можно приготовить любое блюдо: от закуски, первого или основного. Он настолько универсален, что может заменить даже свинину или говядину в классических рецептах.

Если обычно шницель готовят из большого куска свинины, мы предлагаем заменить его нежное куриное филе. Такое блюдо покорит из первого кусочка своим вкусом, сочностью и питательностью.

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Куриный шницель прекрасно подойдет к картофельному пюре, овощам, гречихе или рису. Если вы обожаете эксперименты – замените в бургере говяжью котлету на шницель из курицы и наслаждайтесь. Это нереально вкусно и сытно!

Рецепт куриного шницеля

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

– куриное филе;– 2 куриных яйца;– оливковое масло;– соль;- сливочное масло;– черный молотый перец;– сладкая паприка.– панировочные сухари;– тертый пармезан;– сладкая молотая паприка;– соль.

Приготовление:

Промываем куриное филе проточной водой, высушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем.

Пергамент немного смазываем маслом и отбиваем в нем курочку. Легко, чтобы она была тоненькая, но не прорвалась.

Отбивную солим и перчим, добавляем сладкую паприку.

Яйца взбиваем с солью.

Панировочные сухари смешиваем с натертым пармезаном, солью и сладкой паприкой.

Отбивную опускаем во взбитое яйцо, затем в сухари.

На горячей сковороде растапливаем масло, добавляем немного оливкового масла и обжариваем шницель с обеих сторон. Обязательно выкладываем на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!