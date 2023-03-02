Как приготовить куриный шницель – готовим на сковородке

2 марта 2023, 14:12
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Оксана Крецул

Из курятины можно приготовить любое блюдо: от закуски, первого или основного. Он настолько универсален, что может заменить даже свинину или говядину в классических рецептах.

Если обычно шницель готовят из большого куска свинины, мы предлагаем заменить его нежное куриное филе. Такое блюдо покорит из первого кусочка своим вкусом, сочностью и питательностью.

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Куриный шницель прекрасно подойдет к картофельному пюре, овощам, гречихе или рису. Если вы обожаете эксперименты – замените в бургере говяжью котлету на шницель из курицы и наслаждайтесь. Это нереально вкусно и сытно!

Рецепт куриного шницеля

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– куриное филе;
– 2 куриных яйца;
– оливковое масло;
– соль;
- сливочное масло;
– черный молотый перец;
– сладкая паприка.
Для панировки:
– панировочные сухари;
– тертый пармезан;
– сладкая молотая паприка;
– соль.

Приготовление:

  • Промываем куриное филе проточной водой, высушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем.
  • Пергамент немного смазываем маслом и отбиваем в нем курочку. Легко, чтобы она была тоненькая, но не прорвалась.
  • Отбивную солим и перчим, добавляем сладкую паприку.
  • Яйца взбиваем с солью.

  • Панировочные сухари смешиваем с натертым пармезаном, солью и сладкой паприкой.
  • Отбивную опускаем во взбитое яйцо, затем в сухари.
  • На горячей сковороде растапливаем масло, добавляем немного оливкового масла и обжариваем шницель с обеих сторон. Обязательно выкладываем на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак