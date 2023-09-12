Когда гости на пороге: рецепт быстрой лазаньи

Часто случается, что гости уже здесь как здесь, а у вас нет ничего под рукой, чтобы положить на стол. Мы приготовили быстрый рецепт сытного блюда, которое покорило не одного гурмана.

Быстрая лазанья – вкусный, доступный рецепт для каждого. Если сравнивать ее с классическим рецептом, она мало чем отличается, но вкус будет несравним.

Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу

Этот рецепт станет на помощь каждому, у кого и так немного времени на приготовление обеда. Особенно когда речь идет о праздничном застолье или неожиданных гостях.

Рецепт быстрой лазаньи

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порции: 6

– 300 граммов фарша (куриный или свинина-говядина);– 1 средний лук;– 1 средняя морковь;– 2 зубчика чеснока;– 350 граммов томатов в собственном соке;– 200 граммов воды;– соль;– черный молотый перец;– сухие итальянские травы;– листья лазаньи;– соус бешамель (300 граммов уже готового);– моцарелла, твердый сыр.

Приготовление:

️Для болоньезе нарезанный кубиками лук поджариваем до прозрачности, добавляем мясной фарш. Обжариваем несколько минут, разбивая комочки, добавляем нарезанную морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закрываем крышкой.

Оставляем соус тушиться на 1 час на самом маленьком огне (иногда помешиваем, и при необходимости можно долить немного воды).

После тушения солим, перчим, добавляем итальянские травы.

Жароупорную форму смазываем маслом, добавляем 2 столовые ложки соуса бешамель, сверху листы лазаньи, около 3 ложек болоньезе, 3 ложки соуса бешамель. Так выкладываем четыре слоя лазаньи. Сверху присыпаем нарезанной моцареллой, творогом и заливаем остатками соуса.

Запекаем при 200 градусах – 30 минут.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить