Швидка лазанья – смачний, доступний рецепт для кожного. Якщо порівнювати її з класичним рецептом, вона мало чим різниться, але смак буде незрівнянним.
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Цей рецепт стане на допомогу кожному, у кого й так не багато часу на приготування обіду. Особливо коли йдеться про святкове застілля чи неочікуваних гостей.
Рецепт швидкої лазаньї
- Час: 1,5 години
- Порції: 6
Приготування:
- ️Для болоньєзе нарізану кубиками цибулю підсмажуємо до прозорості, додаємо м'ясний фарш. Обсмажуємо декілька хвилин розбиваючи грудочки, додаємо нарізану моркву, часник, томати в соку, воду, і закриваємо кришкою.
- Залишаємо соус тушитись на 1 годину на найменшому вогні (час від часу помішуємо, і за необхідності можна долити трішки води).
- Після тушкування солимо, перчимо, додаємо італійські трави.
- ️Жаротривку форму змащуємо маслом, додаємо 2 столові ложки соусу бешамель, зверху листи лазаньї, близько 3 ложок болоньєзе, 3 ложки соусу бешамель. Так викладаємо чотири шари лазаньї. Зверху присипаємо нарізаною моцареллою, сиром і заливаємо залишками соусу.
- ️Запікаємо при 200 градусах – 30 хвилин.
Смачного!