Швидка лазанья – смачний, доступний рецепт для кожного. Якщо порівнювати її з класичним рецептом, вона мало чим різниться, але смак буде незрівнянним.

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Цей рецепт стане на допомогу кожному, у кого й так не багато часу на приготування обіду. Особливо коли йдеться про святкове застілля чи неочікуваних гостей.

Рецепт швидкої лазаньї

Час: 1,5 години

1,5 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів фаршу(курячий, або свинина-яловичина);

– 1 середня цибуля;

– 1 середня морква;

– 2 зубчики часнику;

– 350 грамів томатів у власному соку;

– 200 грамів води;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сухі італійські трави;

– листи лазаньї;

– соус бешамель (300 грамів вже готового);

– моцарелла, твердий сир.

Приготування:

️Для болоньєзе нарізану кубиками цибулю підсмажуємо до прозорості, додаємо м'ясний фарш. Обсмажуємо декілька хвилин розбиваючи грудочки, додаємо нарізану моркву, часник, томати в соку, воду, і закриваємо кришкою.

Залишаємо соус тушитись на 1 годину на найменшому вогні (час від часу помішуємо, і за необхідності можна долити трішки води).

Після тушкування солимо, перчимо, додаємо італійські трави.

️Жаротривку форму змащуємо маслом, додаємо 2 столові ложки соусу бешамель, зверху листи лазаньї, близько 3 ложок болоньєзе, 3 ложки соусу бешамель. Так викладаємо чотири шари лазаньї. Зверху присипаємо нарізаною моцареллою, сиром і заливаємо залишками соусу.

️Запікаємо при 200 градусах – 30 хвилин.

Смачного!

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