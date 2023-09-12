Быстрая лазанья – вкусный, доступный рецепт для каждого. Если сравнивать ее с классическим рецептом, она мало чем отличается, но вкус будет несравним.
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Этот рецепт станет на помощь каждому, у кого и так немного времени на приготовление обеда. Особенно когда речь идет о праздничном застолье или неожиданных гостях.
Рецепт быстрой лазаньи
- Время: 1,5 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- ️Для болоньезе нарезанный кубиками лук поджариваем до прозрачности, добавляем мясной фарш. Обжариваем несколько минут, разбивая комочки, добавляем нарезанную морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закрываем крышкой.
- Оставляем соус тушиться на 1 час на самом маленьком огне (иногда помешиваем, и при необходимости можно долить немного воды).
- После тушения солим, перчим, добавляем итальянские травы.
- Жароупорную форму смазываем маслом, добавляем 2 столовые ложки соуса бешамель, сверху листы лазаньи, около 3 ложек болоньезе, 3 ложки соуса бешамель. Так выкладываем четыре слоя лазаньи. Сверху присыпаем нарезанной моцареллой, творогом и заливаем остатками соуса.
- Запекаем при 200 градусах – 30 минут.
Приятного аппетита!