Украинская певица Настя Каменских, известная по псевдониму NK, поделилась с читателями рецептом завтрака, который сама часто готовит для себя. Речь идет о овсяных блинах.

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Девушка внимательно следит за своей фигурой, занимается спортом и фитнесом. Чтобы завтракать как звезда, предлагаем приготовить овсяные блины на сковороде по рецепту певицы и наслаждаться отличным вкусом сытного и питательного завтрака.

Рецепт овсяных блинов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– стакан овсяных хлопьев;

– стакан кефира;

– куриное яйцо;

– соль;

– сахар;

– масло для жарки.

Приготовление:

С вечера заливаем овсяные хлопья кефиром так, чтобы она полностью пропиталась жидкостью. Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем на ночь.

Утром добавляем в массу яйцо, соль и сахар. Тщательно все перемешиваем.

Овсяная масса должна быть как густая сметана, если она заредка – добавьте немного муки.

Полим разогретую сковороду маслом и выкладываем ложкой блины. Обжариваем с двух сторон до готовности.

Подаем вместе со сметаной, медом или другим любимым наполнением. По желанию можно посыпать все ягодами или нарезать фрукты.

Приятного аппетита!

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