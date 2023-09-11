Украинская певица Настя Каменских, известная по псевдониму NK, поделилась с читателями рецептом завтрака, который сама часто готовит для себя. Речь идет о овсяных блинах.
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Девушка внимательно следит за своей фигурой, занимается спортом и фитнесом. Чтобы завтракать как звезда, предлагаем приготовить овсяные блины на сковороде по рецепту певицы и наслаждаться отличным вкусом сытного и питательного завтрака.
Рецепт овсяных блинов
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- С вечера заливаем овсяные хлопья кефиром так, чтобы она полностью пропиталась жидкостью. Накрываем слоем пищевой плёнки и оставляем на ночь.
- Утром добавляем в массу яйцо, соль и сахар. Тщательно все перемешиваем.
- Овсяная масса должна быть как густая сметана, если она заредка – добавьте немного муки.
- Полим разогретую сковороду маслом и выкладываем ложкой блины. Обжариваем с двух сторон до готовности.
- Подаем вместе со сметаной, медом или другим любимым наполнением. По желанию можно посыпать все ягодами или нарезать фрукты.
Приятного аппетита!