Ленивые голубцы с мясом – рецепт который вы точно захотите повторить

Голубцы – давнее блюдо украинской кухни, которое так любим готовить на праздники или к воскресному столу. Однако не всегда достаточно времени, чтобы их сформировать и запечь. У нас есть рецепт ленивых голубцов, которые станут любимыми.

Любите есть голубцы, но не любите их готовить? Тогда этот очень ленивый рецепт именно для вас. Вам не нужно ничего отваривать, долго тушить или нарезать. Рецепт настолько доступен и прост, что с ним справится даже ребенок.

Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Рецепт ленивых голубцов

Время: 1 час

1 час Порции: 4

– 1 белокочанная капуста;– 400 – 500 граммов мясного фарша;– 1 репчатый лук;– 200 граммов густой сметаны;– любимые специи;– свежая зелень укропа;– 1 помидор;– 80 граммов твердого сыра;– соль.

Приготовление:

Нарезаем белокочанную капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выкладываем на противень покрытый пергаментом. Смазываем капусту растительным маслом.

Мясной фарш смешиваем с нарезанным мелкими кубиками луком, добавляем специи и формируем шарики. Выкладываем на капусту, немного прижимаем руками.

Для соуса смешиваем густую сметану, измельченный укроп, специи. Выкладываем на фарш, а сверху кольцо помидора.

Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Натираем ленивые голубцы сыром и отправляем еще запекаться на 10 – 15 минут до готовности блюда.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить идеальное картофельное пюре.