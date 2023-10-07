Любите есть голубцы, но не любите их готовить? Тогда этот очень ленивый рецепт именно для вас. Вам не нужно ничего отваривать, долго тушить или нарезать. Рецепт настолько доступен и прост, что с ним справится даже ребенок.

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Рецепт ленивых голубцов

Время: 1 час

1 час Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 белокочанная капуста;

– 400 – 500 граммов мясного фарша;

– 1 репчатый лук;

– 200 граммов густой сметаны;

– любимые специи;

– свежая зелень укропа;

– 1 помидор;

– 80 граммов твердого сыра;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем белокочанную капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выкладываем на противень покрытый пергаментом. Смазываем капусту растительным маслом.

Мясной фарш смешиваем с нарезанным мелкими кубиками луком, добавляем специи и формируем шарики. Выкладываем на капусту, немного прижимаем руками.

Для соуса смешиваем густую сметану, измельченный укроп, специи. Выкладываем на фарш, а сверху кольцо помидора.

Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Натираем ленивые голубцы сыром и отправляем еще запекаться на 10 – 15 минут до готовности блюда.

Приятного аппетита!

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