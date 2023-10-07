Любите есть голубцы, но не любите их готовить? Тогда этот очень ленивый рецепт именно для вас. Вам не нужно ничего отваривать, долго тушить или нарезать. Рецепт настолько доступен и прост, что с ним справится даже ребенок.
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Рецепт ленивых голубцов
- Время: 1 час
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем белокочанную капусту кольцами толщиной 2 – 3 сантиметра. Выкладываем на противень покрытый пергаментом. Смазываем капусту растительным маслом.
- Мясной фарш смешиваем с нарезанным мелкими кубиками луком, добавляем специи и формируем шарики. Выкладываем на капусту, немного прижимаем руками.
- Для соуса смешиваем густую сметану, измельченный укроп, специи. Выкладываем на фарш, а сверху кольцо помидора.
- Отправляем все в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Натираем ленивые голубцы сыром и отправляем еще запекаться на 10 – 15 минут до готовности блюда.
Приятного аппетита!