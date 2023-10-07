Любите їсти голубці, але не любите їх готувати? Тоді цей дуже лінивий рецепт саме для вас. Вам не потрібно нічого відварювати, довго тушкувати чи нарізати. Рецепт настільки доступний та простий, що з ним справиться навіть дитина.

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Рецепт лінивих голубців

Час: 1 година

1 година Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 білоголова капуста;

– 400 – 500 грамів м'ясного фаршу;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 200 грамів густої сметани;

– улюблені спеції;

– свіжа зелень кропу;

– 1 помідор;

– 80 грамів твердого сиру;

– сіль.

Приготування:

Нарізаємо білоголову капусту кільцями товщиною 2 – 3 сантиметри. Викладаємо на деко вкрите пергаментом. Змащуємо капусту олією.

М'ясний фарш змішуємо з нарізаною дрібними кубиками цибулею, додаємо спецій та формуємо кульки. Викладаємо на капусту, трішки притискаємо руками.

Для соусу змішуємо густу сметану, подрібнений кріп, спеції. Викладаємо на фарш, а зверху кільце помідора.

Відправляємо все в розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.

Натираємо ліниві голубці сиром та відправляємо ще запікатися на 10 – 15 хвилин, до готовності страви.

Смачного!

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