Три летних напитка, утоляющих жару – рецепты на любой вкус

Летом так хочется чего-то прохладного, что утолит не только жажду, но и придаст особое настроение. Среди популярных напитков мы предлагаем обратить внимание на такие коктейли как мохито, апероль шприц и лимонад.

Прохладные напитки всегда станут удачным решением не только для вечеринок в кругу родных или друзей, но и для уютного ужина для двоих.

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24 канал подобрал три лучших рецепта коктейлей, которые понравятся каждому.

Рецепт классического мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– 50 граммов белого рома;– 15 граммов сахарного сиропа;– 100 граммов газировки;– 60 граммов лайма;– 3 грамма мяты;– 200 граммов измельченного льда.

Приготовление:

В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм.

Наполняем стакан измельченным льдом вверх.

Вливаем сахарный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.

Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами (по желанию).

Приятного аппетита!

Рецепт классического коктейля апероль шприц

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

– лед;– 80 миллилитров ликера Апероль;– 80 миллилитров игристого брюта;– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;– ломтик апельсина;– мята.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в бокале.



Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana

Добавьте ломтик апельсина и мяту (листочки).

Приятного аппетита!

Рецепт безалкогольного лимонада с кокосом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

– 400 граммов кокосовой воды;– 30 граммов лимонного сока;– 3 лаймовые дольки;– пучок листков мяты.

Приготовление:

В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем.

В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах.

Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу.

Приятного аппетита!

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