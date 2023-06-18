Три летних напитка, утоляющих жару – рецепты на любой вкус
18 июня 2023, 16:40Читати новину українською
Летом так хочется чего-то прохладного, что утолит не только жажду, но и придаст особое настроение. Среди популярных напитков мы предлагаем обратить внимание на такие коктейли как мохито, апероль шприц и лимонад.
Прохладные напитки всегда станут удачным решением не только для вечеринок в кругу родных или друзей, но и для уютного ужина для двоих.
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24 канал подобрал три лучших рецепта коктейлей, которые понравятся каждому.
Рецепт классического мохито
- Время: 5 минут
- Порции: 1
– 50 граммов белого рома;
– 15 граммов сахарного сиропа;
– 100 граммов газировки;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов измельченного льда.
Приготовление:
- В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм.
- Наполняем стакан измельченным льдом вверх.
- Вливаем сахарный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
- Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами (по желанию).
Приятного аппетита!
Рецепт классического коктейля апероль шприц
- Время: 5 минут
- Порции: 1
– лед;
– 80 миллилитров ликера Апероль;
– 80 миллилитров игристого брюта;
– 30 – 50 миллилитров сильногазированной воды;
– ломтик апельсина;
– мята.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в бокале.
Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana
- Добавьте ломтик апельсина и мяту (листочки).
Приятного аппетита!
Рецепт безалкогольного лимонада с кокосом
- Время: 5 минут
- Порции: 2
– 400 граммов кокосовой воды;
– 30 граммов лимонного сока;
– 3 лаймовые дольки;
– пучок листков мяты.
Приготовление:
- В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем.
- В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах.
- Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попробуйте также приготовить вкусный торт без выпечки, который будет идеально подходить к летним напиткам.