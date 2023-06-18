Прохладные напитки всегда станут удачным решением не только для вечеринок в кругу родных или друзей, но и для уютного ужина для двоих.
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24 канал подобрал три лучших рецепта коктейлей, которые понравятся каждому.
Рецепт классического мохито
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм.
- Наполняем стакан измельченным льдом вверх.
- Вливаем сахарный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
- Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами (по желанию).
Приятного аппетита!
Рецепт классического коктейля апероль шприц
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в бокале.
Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana
- Добавьте ломтик апельсина и мяту (листочки).
Приятного аппетита!
Рецепт безалкогольного лимонада с кокосом
- Время: 5 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем.
- В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах.
- Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу.
Приятного аппетита!