Прохолодні напої завжди стануть вдалим рішенням не тільки для вечірок в колі рідних чи друзів, а й для затишної вечері для двох.

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24 канал дібрав три найкращі рецепти коктейлів, які сподобаються кожному.

Рецепт класичного мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм.
  • Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
  • Вливаємо цукровий сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
  • Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами (за бажанням).

Смачного!

Рецепт класичного коктейлю апероль шприц

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Змішайте всі інгредієнти у бокалі.


Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana

  • Додайте скибку апельсина та м'яту (листочки).

Смачного!

Рецепт безалкогольного лимонаду з кокосом

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • У кокосову воду зі свіжого кокоса, чи збанки, додаємо лимонний сік і збовтуємо.
  • У ступку кладемо листочки м'яти та часточки лайма. Розминаємо, щоб м'ята і цедра віддали запах.
  • Розкладаємо по склянках м'яту з лаймом, заливаємо кокосовою сумішшю. Додаємо кубики льоду і подаємо напій до столу.

Смачного!