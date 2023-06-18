Прохолодні напої завжди стануть вдалим рішенням не тільки для вечірок в колі рідних чи друзів, а й для затишної вечері для двох.
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24 канал дібрав три найкращі рецепти коктейлів, які сподобаються кожному.
Рецепт класичного мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм.
- Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
- Вливаємо цукровий сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
- Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами (за бажанням).
Смачного!
Рецепт класичного коктейлю апероль шприц
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти у бокалі.
Коктейль Апероль Шприц / Фото la cucina italiana
- Додайте скибку апельсина та м'яту (листочки).
Смачного!
Рецепт безалкогольного лимонаду з кокосом
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У кокосову воду зі свіжого кокоса, чи збанки, додаємо лимонний сік і збовтуємо.
- У ступку кладемо листочки м'яти та часточки лайма. Розминаємо, щоб м'ята і цедра віддали запах.
- Розкладаємо по склянках м'яту з лаймом, заливаємо кокосовою сумішшю. Додаємо кубики льоду і подаємо напій до столу.
Смачного!