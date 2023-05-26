Львовский сырник – визитка города, которую можно отведать чуть ли не в каждом кафе. Безусловно, у каждой хозяйки есть свой совершенный и проверенный рецепт этой выпечки, но у нас тоже интересный вариант десерта.

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Рецепт львовского сырника

Время: 3 часа

3 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 500 г кисломолочного сыра 9%;

– 2 вареных средних картофелины;

– 50 граммов сливочного масла (+20 г для смазывания формы);

– 150 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 1 лимон (цедра);

– 1 апельсин (цедра);

– 50 граммов грецких орехов;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 50 граммов изюма;

– 1 столовая ложка муки;

– щепотка соли.

Для глазури:

– 100 граммов черного шоколада не менее 80%;

– 30 граммов сливочного масла;

– 80 граммов сливок 33%.

Приготовление:

Заранее извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины очищаем и целиком отвариваем в воде, добавив щепотку соли. Охлаждаем.

Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, а затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

В миску всыпаем 150 г сахара и 50 г сливочного масла, натираем цедру одного апельсина и лимона. Перетираем ингредиенты венчиком.

Отделяем белки от желтков из 3-х яиц. Желтки вводим в масляную смесь по одному, каждый раз тщательно перемешивая венчиком.

Картофель натираем на мелкой терке и перекладываем в масляно-яичную смесь. Добавляем кисломолочный творог и изюм.

Белки взбиваем в густую пену, вмешиваем их в тесто.

Прямоугольную форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой. Перекладываем туда тесто и выпекаем один час в режиме конвекции.

Приготовим шоколадную глазурь. В термостойкую миску добавляем шоколад, сливочное масло и жирные сливки. Поставьте миску на паровую баню, но так, чтобы она не касалась воды. Растапливаем ингредиенты, постоянно помешивая. У вас должна получиться глянцевая шоколадная смесь.

Сырник достаем из духовки и даем полностью остыть в форме, а затем заливаем теплой глазурью.

Приятного аппетита!