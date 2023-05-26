Львовский сырник – визитка города, которую можно отведать чуть ли не в каждом кафе. Безусловно, у каждой хозяйки есть свой совершенный и проверенный рецепт этой выпечки, но у нас тоже интересный вариант десерта.
Читайте также Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней
Рецепт львовского сырника
- Время: 3 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Заранее извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины очищаем и целиком отвариваем в воде, добавив щепотку соли. Охлаждаем.
- Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, а затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- В миску всыпаем 150 г сахара и 50 г сливочного масла, натираем цедру одного апельсина и лимона. Перетираем ингредиенты венчиком.
- Отделяем белки от желтков из 3-х яиц. Желтки вводим в масляную смесь по одному, каждый раз тщательно перемешивая венчиком.
- Картофель натираем на мелкой терке и перекладываем в масляно-яичную смесь. Добавляем кисломолочный творог и изюм.
- Белки взбиваем в густую пену, вмешиваем их в тесто.
- Прямоугольную форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой. Перекладываем туда тесто и выпекаем один час в режиме конвекции.
- Приготовим шоколадную глазурь. В термостойкую миску добавляем шоколад, сливочное масло и жирные сливки. Поставьте миску на паровую баню, но так, чтобы она не касалась воды. Растапливаем ингредиенты, постоянно помешивая. У вас должна получиться глянцевая шоколадная смесь.
- Сырник достаем из духовки и даем полностью остыть в форме, а затем заливаем теплой глазурью.
Приятного аппетита!