Львовский сырник – визитка города, которую можно отведать чуть ли не в каждом кафе. Безусловно, у каждой хозяйки есть свой совершенный и проверенный рецепт этой выпечки, но у нас тоже интересный вариант десерта.

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Рецепт львовского сырника

  • Время: 3 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Заранее извлеките сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Две средние картофелины очищаем и целиком отвариваем в воде, добавив щепотку соли. Охлаждаем.
  • Кисломолочный творог перетираем через сито или перебиваем блендером. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, а затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов.
  • В миску всыпаем 150 г сахара и 50 г сливочного масла, натираем цедру одного апельсина и лимона. Перетираем ингредиенты венчиком.
  • Отделяем белки от желтков из 3-х яиц. Желтки вводим в масляную смесь по одному, каждый раз тщательно перемешивая венчиком.
  • Картофель натираем на мелкой терке и перекладываем в масляно-яичную смесь. Добавляем кисломолочный творог и изюм.
  • Белки взбиваем в густую пену, вмешиваем их в тесто.
  • Прямоугольную форму для выпечки смазываем маслом и посыпаем мукой. Перекладываем туда тесто и выпекаем один час в режиме конвекции.
  • Приготовим шоколадную глазурь. В термостойкую миску добавляем шоколад, сливочное масло и жирные сливки. Поставьте миску на паровую баню, но так, чтобы она не касалась воды. Растапливаем ингредиенты, постоянно помешивая. У вас должна получиться глянцевая шоколадная смесь.
  • Сырник достаем из духовки и даем полностью остыть в форме, а затем заливаем теплой глазурью.

Приятного аппетита!