Львівський сирник – візитівка міста, яку можна скуштувати чи не в кожній кав'ярні. Безумовно, в кожної господині є свій довершений та перевірений рецепт цієї випічки, але у нас є теж цікавий варіант десерту.

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Рецепт львівського сирника

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 2 варені середні картоплини;

– 50 грамів вершкового масла (+20 г для змащування форми);

– 150 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 1 лимон (цедра);

– 1 апельсин (цедра);

– 50 грамів волоських горіхів;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 1 столова ложка борошна;

– дрібка солі.

Для глазурі:

– 100 грамів чорного шоколаду не менше 80%;

– 30 грамів вершкового масла;

– 80 грамів вершків 33%.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, аби воно стало кімнатної температури. Дві середні картоплини очищуємо та цілими відварюємо у воді, додавши дрібку солі. Охолоджуємо.

Кисломолочний сир перетираємо через сито або перебиваємо блендером. Родзинки заливаємо кип’ятком на 10 хвилин, а потім викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву рідину.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

У миску всипаємо 150 грамів цукру та 50 грамів вершкового масла, натираємо цедру одного апельсина та лимона. Перетираємо інгредієнти віничком.

Відокремлюємо білки від жовтків з 3-х яєць. Жовтки вводимо у масляну суміш по одному, щоразу ретельно перемішуючи віничком.

Картоплю натираємо на дрібній тертці та перекладаємо у масляно-яєчну суміш. Додаємо кисломолочний сир та родзинки.

Білки збиваємо в густу піну, вмішуємо їх у тісто.

Прямокутну форму для випікання змащуємо маслом та посипаємо борошном. Перекладаємо туди тісто та випікаємо одну годину в режимі конвекції.

Приготуємо шоколадну глазур. В термостійку миску додаємо шоколад, вершкове масло та жирні вершки. Поставте миску на парову баню, але так, щоб вона не торкалася води. Розтоплюємо інгредієнти, постійно помішуючи. У вас має вийти глянцева шоколадна суміш.

Сирник дістаємо з духовки та даємо повністю охолонути у формі, а потім заливаємо теплою глазур’ю.

Смачного!