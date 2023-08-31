Как рис, а на самом деле макароны: рецепт пасты орзо с грибами

31 августа 2023, 11:51
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Вкусные рецепты

Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Попробуйте приготовить макароны орзо с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Благодаря орзо, блюдо будет похоже на ризото, но будет смаковать как итальянская паста.

Орзо – разновидность итальянской пасты, которая внешне похожа на длиннозернистый рис. Вкус и состав продукта – обычные макароны.

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Она быстрая в приготовлении, вкусная и комбинируется с разными ингредиентами: томаты, грибы, сыр или сливки. Попробуйте такую разновидность макарон и вы будете приятно удивлены результатом.

Макароны орзо с грибами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 20 граммов сливочного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов шампиньонов;
– макароны орзо;
– пучок петрушки;
– 200 граммов сливок;
– 1 – 2 ложки муки;
– 30 граммов твердого сыра;
– соль;
– сухие прованские травы.

Приготовление:

  • На сливочном масле обжариваем измельченный чеснок и шампиньоны до золотистой корочки.
  • В кипящей воде отвариваем макароны орзо в течение 5 минут.
  • Нарезанные ломтиками шампиньоны заливаем сливками и добавляем мелко нарезанную петрушку, соль, специи и муку. Перемешиваем и загущаем соус на низком огне.
  • Добавляем готовые макароны и творог, перемешиваем.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак