Как рис, а на самом деле макароны: рецепт пасты орзо с грибами
31 августа 2023, 11:51Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Попробуйте приготовить макароны орзо с шампиньонами в нежном сливочном соусе. Благодаря орзо, блюдо будет похоже на ризото, но будет смаковать как итальянская паста.
Орзо – разновидность итальянской пасты, которая внешне похожа на длиннозернистый рис. Вкус и состав продукта – обычные макароны.
Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать
Она быстрая в приготовлении, вкусная и комбинируется с разными ингредиентами: томаты, грибы, сыр или сливки. Попробуйте такую разновидность макарон и вы будете приятно удивлены результатом.
Макароны орзо с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 20 граммов сливочного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов шампиньонов;
– макароны орзо;
– пучок петрушки;
– 200 граммов сливок;
– 1 – 2 ложки муки;
– 30 граммов твердого сыра;
– соль;
– сухие прованские травы.
Приготовление:
- На сливочном масле обжариваем измельченный чеснок и шампиньоны до золотистой корочки.
- В кипящей воде отвариваем макароны орзо в течение 5 минут.
- Нарезанные ломтиками шампиньоны заливаем сливками и добавляем мелко нарезанную петрушку, соль, специи и муку. Перемешиваем и загущаем соус на низком огне.
- Добавляем готовые макароны и творог, перемешиваем.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить салат из цветной капусты по нашему рецепту.