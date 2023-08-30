Из цветной капусты можно приготовить множество блюд. Обычно ее жарят или отваривают, запекают или маринуют. Но сегодня мы предлагаем попробовать ее в салате без термической обработки – сырой.

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Именно так, цветную капусту можно есть сырой, и она в таком виде очень вкусна. В блюде ее дополнят отварные яйца, свежие огурцы и несколько ингредиентов.

Такой салат будет как к завтраку с хлебом или тостами, так и к мясному или рыбному блюду.

Рецепт салата с сырой цветной капустой

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– цветная капуста;

– куриные яйца;

– свежие огурцы;

- зеленый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– майонез.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде 6 – 8 минут. Даем им немного остыть и очищаем от скорлупы.

Моем овощи, если нужно – снимаем шкурку.

Просто нарезаем все кубиком, заправляем майонезом, специями и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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