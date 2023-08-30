Из цветной капусты можно приготовить множество блюд. Обычно ее жарят или отваривают, запекают или маринуют. Но сегодня мы предлагаем попробовать ее в салате без термической обработки – сырой.
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Именно так, цветную капусту можно есть сырой, и она в таком виде очень вкусна. В блюде ее дополнят отварные яйца, свежие огурцы и несколько ингредиентов.
Такой салат будет как к завтраку с хлебом или тостами, так и к мясному или рыбному блюду.
Рецепт салата с сырой цветной капустой
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Отвариваем куриные яйца в подсоленной кипящей воде 6 – 8 минут. Даем им немного остыть и очищаем от скорлупы.
- Моем овощи, если нужно – снимаем шкурку.
- Просто нарезаем все кубиком, заправляем майонезом, специями и перемешиваем.
Приятного аппетита!