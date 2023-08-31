Орзо – разновидность итальянской пасты, которая внешне похожа на длиннозернистый рис. Вкус и состав продукта – обычные макароны.
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Она быстрая в приготовлении, вкусная и комбинируется с разными ингредиентами: томаты, грибы, сыр или сливки. Попробуйте такую разновидность макарон и вы будете приятно удивлены результатом.
Макароны орзо с грибами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- На сливочном масле обжариваем измельченный чеснок и шампиньоны до золотистой корочки.
- В кипящей воде отвариваем макароны орзо в течение 5 минут.
- Нарезанные ломтиками шампиньоны заливаем сливками и добавляем мелко нарезанную петрушку, соль, специи и муку. Перемешиваем и загущаем соус на низком огне.
- Добавляем готовые макароны и творог, перемешиваем.
Приятного аппетита!