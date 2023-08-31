Орзо – разновидность итальянской пасты, которая внешне похожа на длиннозернистый рис. Вкус и состав продукта – обычные макароны.

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Она быстрая в приготовлении, вкусная и комбинируется с разными ингредиентами: томаты, грибы, сыр или сливки. Попробуйте такую разновидность макарон и вы будете приятно удивлены результатом.

Макароны орзо с грибами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 20 граммов сливочного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов шампиньонов;

– макароны орзо;

– пучок петрушки;

– 200 граммов сливок;

– 1 – 2 ложки муки;

– 30 граммов твердого сыра;

– соль;

– сухие прованские травы.

Приготовление:

На сливочном масле обжариваем измельченный чеснок и шампиньоны до золотистой корочки.

В кипящей воде отвариваем макароны орзо в течение 5 минут.

Нарезанные ломтиками шампиньоны заливаем сливками и добавляем мелко нарезанную петрушку, соль, специи и муку. Перемешиваем и загущаем соус на низком огне.

Добавляем готовые макароны и творог, перемешиваем.

Приятного аппетита!

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