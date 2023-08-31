Орзо – різновид італійської пасти, яка зовні схожа на довгозернистий рис. Смак та склад продукту – звичайні макарони.

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Вона швидка у приготуванні, смачна та комбінується з різними інгредієнтами: томати, гриби, сир чи вершки. Спробуйте такий різновид макаронів та ви будете приємно здивовані результатом.

Макарони орзо з грибами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 20 грамів вершкового масла;

– 3 зубчики часнику;

– 200 грамів печериць;

– макарони орзо;

– пучок петрушки;

– 200 грамів вершків;

– 1 – 2 ложки борошна;

– 30 грамів твердого сиру;

– сіль;

– сухі прованські трави.

Приготування:

На вершковому маслі обсмажуємо подрібнений часник та печериці до золотистої скоринки.

В киплячій воді відварюємо макарони орзо протягом 5 хвилин.

Нарізані скибками печериці заливаємо вершками та додаємо дрібно нарізану петрушку, сіль, спеції та борошно. Перемішуємо та загущуємо соус на низькому вогні.

Додаємо готові макарони та сир, перемішуємо.

Смачного!

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