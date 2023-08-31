Орзо – різновид італійської пасти, яка зовні схожа на довгозернистий рис. Смак та склад продукту – звичайні макарони.
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Вона швидка у приготуванні, смачна та комбінується з різними інгредієнтами: томати, гриби, сир чи вершки. Спробуйте такий різновид макаронів та ви будете приємно здивовані результатом.
Макарони орзо з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На вершковому маслі обсмажуємо подрібнений часник та печериці до золотистої скоринки.
- В киплячій воді відварюємо макарони орзо протягом 5 хвилин.
- Нарізані скибками печериці заливаємо вершками та додаємо дрібно нарізану петрушку, сіль, спеції та борошно. Перемішуємо та загущуємо соус на низькому вогні.
- Додаємо готові макарони та сир, перемішуємо.
Смачного!