Топ консервация, которую нужно успеть сделать в октябре: рецепт маринованных шампиньонов

В октябре в разгар сезон грибов. Чтобы не пропустить его и закрыть несколько баночек на зиму, мы подготовили рецепт маринованных шампиньонов.

Маринованные шампиньоны – не только отличная закуска к праздничному столу, но и идеальный гарнир к мясу или рыбе. Также такие грибы можно сразу добавлять в салаты. 24 канал.

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Кроме как закрыть их на зиму, такие шампиньоны можно оставить в маринаде и сразу подавать на стол.

Рецепт маринованных шампиньонов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

– 1 килограмм шампиньонов;– 1 литр воды;– 3 чайные ложки соли;– 4 чайные ложки сахара;– горчица в порошке;– горчица в зернах;– перец горошком;_ лавровый лист;– 100 г 9% уксуса;– 100 граммов подсолнечного масла;– 10 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Тщательно моем грибы под проточной водой. Если вы приобрели мелкие грибы – достаточно смыть с них грязь, если большие или средние – их можно почистить от кожуры и разрезать на четверти.

В большой кастрюле отвариваем шампиньоны в кипящей воде в течение 10 минут. Сливаем воду или замораживаем грибной бульон для дальнейшего использования в супах или соусах.

Для маринада смешиваем все ингредиенты и доводим до кипения. Добавляем туда грибы и варим еще 15-20 минут.

Готовые грибы перекладываем в чистые, стерилизованные, чистые банки и закрываем крышками. Такие грибы можно не закрывать на зиму – оставьте их в кастрюле с маринадом до полного охлаждения и подавайте к столу, как закуску.

Приятного аппетита!

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