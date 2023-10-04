Мариновані печериці – не тільки відмінна закуска до святкового столу, а й ідеальний гарнір до м'яса чи риби. Також такі гриби можна одразу додавати до салатів, інформує 24 канал.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Окрім як закрити їх на зиму, такі печериці можна залишити в маринаді та одразу подавати до столу.

Рецепт маринованих печериць

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 1 літр води;

– 3 чайні ложки солі;

– 4 чайні ложки цукру;

– гірчиця в порошку;

– гірчиця в зернах;

– перець горошком;

_ лавровий листок;

– 100 грамів 9% оцту;

– 100 грамів соняшникової олії;

– 10 зубчиків часнику.

Приготування:

Ретельно миємо гриби під проточною водою. Якщо ви придбали дрібні гриби – достатньо змити з них бруд, якщо великі чи середні – їх можна почистити від шкірки та розрізати на четвертинки.

У великій каструлі відварюємо печериці у киплячій воді протягом 10 хвилин. Зливаємо воду, або заморожуємо грибний бульйон для подальшого використання у супах чи соусах.

Для маринаду змішуємо всі інгредієнти та доводимо до кипіння. Додаємо туди гриби та варимо ще 15 – 20 хвилин.

Готові гриби перекладаємо у чисті, стерилізовані, чисті банки та закриваємо кришками. Такі гриби можна також не закривати на зиму – залишіть їх у каструлі з маринадом до повного охолодження та подавайте до столу, як закуску.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гострий кетчуп на зиму.