Ароматное и хрустящее миндальное печенье легко приготовить дома. Запишите рецепт, чтобы не потерять.

Если у вас есть желание приготовить что-то новенькое и оригинальное для друзей и гостей. Приготовьте домашнее легкое и нежное миндальное печенье, которое лучше всего подойдет к кофе, какао или чаю.

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Рецепт печенья

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 250 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов миндальной муки (или молотый миндаль);

– 50 граммов миндальные хлопья;

– 80 граммов сахара,

– 2 желтка;

– ванильный сахар;

– соль.

Миндальное печенье / Фото freepik.com