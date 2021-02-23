Как приготовить миндальное печенье: домашний рецепт
Ароматное и хрустящее миндальное печенье легко приготовить дома. Запишите рецепт, чтобы не потерять.
Источник:24 канал
Если у вас есть желание приготовить что-то новенькое и оригинальное для друзей и гостей. Приготовьте домашнее легкое и нежное миндальное печенье, которое лучше всего подойдет к кофе, какао или чаю.
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Рецепт печенья
Миндальное печенье / Фото freepik.com
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините сливочное масло с сахаром, добавьте соль, ванильный сахар, муку пшеничную, миндальную, 2 желтка, тщательно перемешайте, замесите тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку, оставьте в холодильнике на 20 минут. Достаньте тесто, раскатайте корж.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите корж, сверху – миндальные хлопья, отправьте запекаться в течение 15-20 минут.
- Готовый корж достаньте из духовки, оставьте для охлаждения на 10 минут, разрежьте на квадраты.
- Готовое печенье выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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