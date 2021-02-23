Як приготувати мигдальне печиво: домашній рецепт
Ароматне і хрустке мигдальне печиво легко приготувати вдома. Запишіть рецепт, щоб не загубити.
Джерело:24 канал
Якщо у вас є бажання приготувати щось новеньке та оригінальне для друзів та гостей. Приготуйте домашнє легке та ніжне мигдальне печиво, яке найкраще смакуватиме за філіжанкою кави, какао або чаю.
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Рецепт печива
Мигдальне печиво/ Фото freepik.com
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте вершкове масло з цукром, додайте сіль, ванільний цукор, борошно пшеничне, мигдальне, 2 жовтки, ретельно перемішайте, замісіть тісто.
- Загорніть тісто у харчову плівку, залиште у холодильнику на 20 хвилин. Дістаньте тісто, розкатайте корж.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть корж, зверху – мигдалеві пластівці, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин.
- Готовий корж дістаньте з духовки, залиште для охолодження на 10 хвилин, розріжте на квадрати.
- Готове печиво викладіть на тарілку. Смачного!
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