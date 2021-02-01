Как приготовить печенье с арахисом: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Печенье с арахисом – ароматное и хрустящее лучше всего сочетается с чаем или кофе, которое вы с легкостью приготовите дома. Запишите рецепт, чтобы не потерять.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного печенья с арахисом и апельсиновым конфитюром, которое понравится детям и взрослым.
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Рецепт печенья с арахисом
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Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте щепотку соли, муку, ванильный сахар. Далее – добавьте яйцо, разрыхлитель, взбейте миксером до однородной консистенции.
- В тесто выложите половину очищенного арахиса и замесите его. Сформируйте печенье.
- Противень выстелите пергаментом, выложите печенье, оставляя расстояние между ними в 2-3 сантиметра, сверху выложите арахис, вдавливая его в тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться печенье в течение 12-15 минут.
- Для приготовления варенья помойте апельсины, цедру нарежьте соломкой. В кастрюле цедру смешайте с сахаром, варите 2 минуты на большом огне и 10 минут на среднем.
- Готовое печенье выложите на тарелку, подавайте с вареньем. Приятного аппетита!
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