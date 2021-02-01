Печенье с арахисом – ароматное и хрустящее лучше всего сочетается с чаем или кофе, которое вы с легкостью приготовите дома. Запишите рецепт, чтобы не потерять.

Источник: инстаграм Евгения Клопотенко Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного печенья с арахисом и апельсиновым конфитюром, которое понравится детям и взрослым. Читайте также Рецепт мраморного шоколадного печенья от Лизы Глинской Рецепт печенья с арахисом Ингредиенты для теста:

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– разрыхлитель;

– 1-1,5 стакана арахиса;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 270-300 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 1 щепотка соли. Ингредиенты для варенья:

– 2 апельсина;

– 100 граммов сахара. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Klopotenko’s Recipes (@klopotenko_recipes) Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте щепотку соли, муку, ванильный сахар. Далее – добавьте яйцо, разрыхлитель, взбейте миксером до однородной консистенции. В тесто выложите половину очищенного арахиса и замесите его. Сформируйте печенье. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье, оставляя расстояние между ними в 2-3 сантиметра, сверху выложите арахис, вдавливая его в тесто. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться печенье в течение 12-15 минут. Для приготовления варенья помойте апельсины, цедру нарежьте соломкой. В кастрюле цедру смешайте с сахаром, варите 2 минуты на большом огне и 10 минут на среднем. Готовое печенье выложите на тарелку, подавайте с вареньем. Приятного аппетита!