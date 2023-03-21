Безусловно, это блюдо не для ежедневного потребления, ведь лапша быстрого приготовления не несет много пользы для организма. Но когда вы в походе, нет света или времени что-то готовить – этот рецепт пригодится.

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Мивину можно запарить небольшим количеством воды, а сдобрить блюдо теми ингредиентами, которые есть в холодильнике: колбаска, сосиски или крабовые палочки.

Рецепт салата с мивиной

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Запариваем лапшу быстрого приготовления согласно инструкции на упаковке: заливаем кипятком и накрываем тарелкой или крышкой. Оставляем на 5 – 7 минут, чтобы она запарилась и набухла. Сливаем лишнюю воду.
  • С консервированной кукурузы сливаем воду и перекладываем все в миску.
  • Нарезаем крабовые палочки кусочками.
  • Смешиваем крабовые палочки, кукурузу, запаренную мивину и заправляем специями и майонезом. Перемешиваем.

Приятного аппетита!