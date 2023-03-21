Безусловно, это блюдо не для ежедневного потребления, ведь лапша быстрого приготовления не несет много пользы для организма. Но когда вы в походе, нет света или времени что-то готовить – этот рецепт пригодится.
Читайте также Котлета по-киевски – идеальное блюдо для всей семьи: как его приготовить всего за 15 минут
Мивину можно запарить небольшим количеством воды, а сдобрить блюдо теми ингредиентами, которые есть в холодильнике: колбаска, сосиски или крабовые палочки.
Рецепт салата с мивиной
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Запариваем лапшу быстрого приготовления согласно инструкции на упаковке: заливаем кипятком и накрываем тарелкой или крышкой. Оставляем на 5 – 7 минут, чтобы она запарилась и набухла. Сливаем лишнюю воду.
- С консервированной кукурузы сливаем воду и перекладываем все в миску.
- Нарезаем крабовые палочки кусочками.
- Смешиваем крабовые палочки, кукурузу, запаренную мивину и заправляем специями и майонезом. Перемешиваем.
Приятного аппетита!