Безумовно, ця страва не для щоденного споживання, адже локшина швидкого приготування не несе в собі багато користі для організму. Але коли ви в поході, немає світла чи часу щось готувати – цей рецепт стане в пригоді.
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Мівіну можна запарити невеликою кількістю води, а присмачити страву тими інгредієнтами, які є в холодильнику: ковбаска, сосиски чи крабові палички.
Рецепт салату з мівіною
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Запарюємо локшину швидкого приготування згідно з інструкцією на упаковці: заливаємо окропом та накриваємо тарілкою чи кришкою. Залишаємо на 5 – 7 хвилин, аби вона запарилася та набухла. Зливаємо зайву воду.
- З консервованої кукурудзи зливаємо воду та перекладаємо все в миску.
- Нарізаємо крабові палички шматочками.
- Змішуємо крабові палички, кукурудзу, запарену мівіну та заправляємо спеціями та майонезом. Перемішуємо.
Смачного!