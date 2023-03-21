Безумовно, ця страва не для щоденного споживання, адже локшина швидкого приготування не несе в собі багато користі для організму. Але коли ви в поході, немає світла чи часу щось готувати – цей рецепт стане в пригоді.

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Мівіну можна запарити невеликою кількістю води, а присмачити страву тими інгредієнтами, які є в холодильнику: ковбаска, сосиски чи крабові палички.

Рецепт салату з мівіною

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– ︎2 пачки мівіни;

︎ – 500 грамів крабових паличок;

︎︎ – 1 банка консервованої кукурудзи;

︎ – 150 грамів майонезу;

︎ – сіль.

Приготування:

Запарюємо локшину швидкого приготування згідно з інструкцією на упаковці: заливаємо окропом та накриваємо тарілкою чи кришкою. Залишаємо на 5 – 7 хвилин, аби вона запарилася та набухла. Зливаємо зайву воду.

З консервованої кукурудзи зливаємо воду та перекладаємо все в миску.

Нарізаємо крабові палички шматочками.

Змішуємо крабові палички, кукурудзу, запарену мівіну та заправляємо спеціями та майонезом. Перемішуємо.

Смачного!