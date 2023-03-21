Салат минутка из того, что под рукой – рецепт с мивиной
21 марта 2023, 13:29Читати новину українською
Источник:Маричка Репецка
Бывают дни, когда нет настроения или времени готовить, но есть что-то нужно? Мы предлагаем сытный, быстрый рецепт салата из лапши быстрого приготовления – вам понравится.
Безусловно, это блюдо не для ежедневного потребления, ведь лапша быстрого приготовления не несет много пользы для организма. Но когда вы в походе, нет света или времени что-то готовить – этот рецепт пригодится.
Читайте также Котлета по-киевски – идеальное блюдо для всей семьи: как его приготовить всего за 15 минут
Мивину можно запарить небольшим количеством воды, а сдобрить блюдо теми ингредиентами, которые есть в холодильнике: колбаска, сосиски или крабовые палочки.
Рецепт салата с мивиной
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– ︎2 пачки мивины;
︎ – 500 граммов крабовых палочек;
︎︎ – 1 банка консервированной кукурузы;
︎ – 150 граммов майонеза;
︎ – соль.
Приготовление:
- Запариваем лапшу быстрого приготовления согласно инструкции на упаковке: заливаем кипятком и накрываем тарелкой или крышкой. Оставляем на 5 – 7 минут, чтобы она запарилась и набухла. Сливаем лишнюю воду.
- С консервированной кукурузы сливаем воду и перекладываем все в миску.
- Нарезаем крабовые палочки кусочками.
- Смешиваем крабовые палочки, кукурузу, запаренную мивину и заправляем специями и майонезом. Перемешиваем.
Приятного аппетита!