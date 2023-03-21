Салат минутка из того, что под рукой – рецепт с мивиной

Бывают дни, когда нет настроения или времени готовить, но есть что-то нужно? Мы предлагаем сытный, быстрый рецепт салата из лапши быстрого приготовления – вам понравится.

Безусловно, это блюдо не для ежедневного потребления, ведь лапша быстрого приготовления не несет много пользы для организма. Но когда вы в походе, нет света или времени что-то готовить – этот рецепт пригодится.

Читайте также Котлета по-киевски – идеальное блюдо для всей семьи: как его приготовить всего за 15 минут

Мивину можно запарить небольшим количеством воды, а сдобрить блюдо теми ингредиентами, которые есть в холодильнике: колбаска, сосиски или крабовые палочки.

Рецепт салата с мивиной

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

– ︎2 пачки мивины;︎ – 500 граммов крабовых палочек;︎︎ – 1 банка консервированной кукурузы;︎ – 150 граммов майонеза;︎ – соль.

Приготовление:

Запариваем лапшу быстрого приготовления согласно инструкции на упаковке: заливаем кипятком и накрываем тарелкой или крышкой. Оставляем на 5 – 7 минут, чтобы она запарилась и набухла. Сливаем лишнюю воду.

С консервированной кукурузы сливаем воду и перекладываем все в миску.

Нарезаем крабовые палочки кусочками.

Смешиваем крабовые палочки, кукурузу, запаренную мивину и заправляем специями и майонезом. Перемешиваем.

Приятного аппетита!