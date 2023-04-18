Мясной рулет – отличный вариант для закуски или основного блюда к праздничному или обыденному столу. Обязательно приготовьте его не просто со специями, а с сухофруктами.
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К свинине подходят такие сухофрукты, как чернослив, курага, инжир.
Мясной рулет с сухофруктами
- Время: 4 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Замачиваем в кипятке наши сухофрукты, мелко нарезаем ножом.
- Для маринада смешиваем горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.
- Свинину нарезаем в ровненький пласт. Не надо стараться резать очень тонко. Немного отбиваем. Особое внимание при отражении нужно уделить краю рулета, который будет закручиваться последним.
- Смазываем наше мясо половиной маринада, выкладываем сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. До того края, что мы отбивали. Заворачиваем рулет и перевязываем нитью. Смазываем остальными маринадами.
- Выкладываем швом вниз и запекаем при 160 градусах примерно 3 часа. Даем остыть, снимаем нити.
Приятного аппетита!