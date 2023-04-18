М'ясний рулет – чудовий варіант для закуски чи основної страви до святкового, чи буденного столу. Обов'язково приготуйте його не просто зі спеціями, а з сухофруктами.
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До свинини пасують такі сухофрукти, як чорнослив, курага, інжир.
М'ясний рулет з сухофруктами
- Час: 4 години
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Замочуємо в окропі наші сухофрукти, дрібно нарізаємо їх ножем.
- Для маринаду змішуємо гірчицю, сіль, перець, спеції і подрібнений часник.
- Свинину нарізаємо в рівний пласт. Не треба старатись різати сильно тонко. Трішки відбиваємо. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися останнім.
- Змащуємо наше м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, не на весь шмат. До того краю, що ми відбивали. Загортаємо рулет і перев'язуємо ниткою. Змащуємо рештою маринаду.
- Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусів приблизно 3 години. Даємо охолонути, знімаємо нитки.
Смачного!