М'ясний рулет – чудовий варіант для закуски чи основної страви до святкового, чи буденного столу. Обов'язково приготуйте його не просто зі спеціями, а з сухофруктами.

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До свинини пасують такі сухофрукти, як чорнослив, курага, інжир.

М'ясний рулет з сухофруктами

  • Час: 4 години
  • Порції: 8 – 10

Приготування:

  • Замочуємо в окропі наші сухофрукти, дрібно нарізаємо їх ножем.
  • Для маринаду змішуємо гірчицю, сіль, перець, спеції і подрібнений часник.
  • Свинину нарізаємо в рівний пласт. Не треба старатись різати сильно тонко. Трішки відбиваємо. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися останнім.
  • Змащуємо наше м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, не на весь шмат. До того краю, що ми відбивали. Загортаємо рулет і перев'язуємо ниткою. Змащуємо рештою маринаду.
  • Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусів приблизно 3 години. Даємо охолонути, знімаємо нитки.

Смачного!