Рецепт мясного рулета с сухофруктами – пальчики оближете

Что подать на стол, чтобы удивить гостей и родных? Остановите свой выбор на мясном рулете из свинины, начиненного сухофруктами.

Мясной рулет – отличный вариант для закуски или основного блюда к праздничному или обыденному столу. Обязательно приготовьте его не просто со специями, а с сухофруктами.

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К свинине подходят такие сухофрукты, как чернослив, курага, инжир.

Мясной рулет с сухофруктами

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи;

– 300 граммов сухофруктов (чернослив, курага, инжир);

– 5 – 7 зубчиков чеснока;

– 3 столовых ложки копченой паприки и специй для мяса;

– 100 – 140 граммов не острой горчицы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Замачиваем в кипятке наши сухофрукты, мелко нарезаем ножом.

Для маринада смешиваем горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.

Свинину нарезаем в ровненький пласт. Не надо стараться резать очень тонко. Немного отбиваем. Особое внимание при отражении нужно уделить краю рулета, который будет закручиваться последним.

Смазываем наше мясо половиной маринада, выкладываем сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. До того края, что мы отбивали. Заворачиваем рулет и перевязываем нитью. Смазываем остальными маринадами.

Выкладываем швом вниз и запекаем при 160 градусах примерно 3 часа. Даем остыть, снимаем нити.

Приятного аппетита!