Рецепт мясного рулета с сухофруктами – пальчики оближете

18 апреля 2023, 12:06
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Источник:

Валентина Саенко

Что подать на стол, чтобы удивить гостей и родных? Остановите свой выбор на мясном рулете из свинины, начиненного сухофруктами.

Мясной рулет – отличный вариант для закуски или основного блюда к праздничному или обыденному столу. Обязательно приготовьте его не просто со специями, а с сухофруктами.

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К свинине подходят такие сухофрукты, как чернослив, курага, инжир.

Мясной рулет с сухофруктами

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  • Замачиваем в кипятке наши сухофрукты, мелко нарезаем ножом.
  • Для маринада смешиваем горчицу, соль, перец, специи и измельченный чеснок.
  • Свинину нарезаем в ровненький пласт. Не надо стараться резать очень тонко. Немного отбиваем. Особое внимание при отражении нужно уделить краю рулета, который будет закручиваться последним.
  • Смазываем наше мясо половиной маринада, выкладываем сверху нарезанные сухофрукты, не во весь кусок. До того края, что мы отбивали. Заворачиваем рулет и перевязываем нитью. Смазываем остальными маринадами.
  • Выкладываем швом вниз и запекаем при 160 градусах примерно 3 часа. Даем остыть, снимаем нити.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак