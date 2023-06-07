Ужин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью

Не знаете, что приготовить на ужин, чтобы было сытно, вкусно и быстро? Попробуйте мясные гнезда в макаронах – вам понравится!

Мясные гнезда можно подавать не только до ужина, они будут наслаждаться и на обед. Их удобно брать с собой на работу, только не забудь добавить свежие овощи для баланса.

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Существует много вариаций этого блюда, мы настаиваем остановить свой выбор на основе макарон. Это удобная форма, в которую нужно только выложить мясной фарш.

Рецепт мясных гнезд в макаронах

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

– 450 граммов макарон в гнездах;– 400 граммов мясного фарша (куриного, говяжьего);– 2 зубчика чеснока;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 4 столовые ложки томатной пасты;– соль;– черный молотый перец;– масло.

Приготовление:

Нарезаем лук, морковь натираем, чеснок давим через пресс и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Фарш смешиваем с овощами, солим и перчим и хорошо перемешиваем.

На сковороду выкладываем макароны-гнезда (на небольшом расстоянии друг от друга), на каждое гнездо кладем шарик фарша.

Томатную пасту разбавляем с водой и заливаем в сковороду, чтобы покрыло 2/3 часть макарон. Накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Как только закипит, убавляем огонь до минимума и готовим под крышкой 20 – 30 минут, до готовности.

Если соус выкипит раньше, чем приготовятся макароны, добавьте еще воды. При подаче посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

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