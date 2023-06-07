Мясные гнезда можно подавать не только до ужина, они будут наслаждаться и на обед. Их удобно брать с собой на работу, только не забудь добавить свежие овощи для баланса.

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Существует много вариаций этого блюда, мы настаиваем остановить свой выбор на основе макарон. Это удобная форма, в которую нужно только выложить мясной фарш.

Рецепт мясных гнезд в макаронах

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Нарезаем лук, морковь натираем, чеснок давим через пресс и обжариваем на растительном масле до мягкости.
  • Фарш смешиваем с овощами, солим и перчим и хорошо перемешиваем.
  • На сковороду выкладываем макароны-гнезда (на небольшом расстоянии друг от друга), на каждое гнездо кладем шарик фарша.
  • Томатную пасту разбавляем с водой и заливаем в сковороду, чтобы покрыло 2/3 часть макарон. Накрываем крышкой и на среднем огне доводим до кипения. Как только закипит, убавляем огонь до минимума и готовим под крышкой 20 – 30 минут, до готовности.
  • Если соус выкипит раньше, чем приготовятся макароны, добавьте еще воды. При подаче посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!