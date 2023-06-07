Мʼясні гнізда можна подавати не тільки до вечері, вони смакуватимуть і на обід. Їх зручно брати з собою на роботу, тільки не забудь додати свіжих овочів для балансу.
Читайте також Смачний вибір для маленьких гурманів: чому курячі гомілки так подобаються дітям
Існує багато варіацій цієї страви, ми наполягаємо зупинити свій вибір на основі з макаронів. Це зручна форма у яку потрібно тільки викласти м'ясний фарш.
Рецепт м'ясних гнізд в макаронах
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Нарізаємо цибулю, моркву натираємо, часник давимо через прес і обсмажуємо на олії до мʼякості.
- Фарш змішуємо з овочами, солимо та перчимо і добре перемішуємо.
- На сковорідку викладаємо макарони-гнізда (на невеликій відстані один від одного), на кожне гніздо кладемо кульку фаршу.
- Томатну пасту розбавляємо з водою і заливаємо у сковорідку, щоб покрило 2/3 частину макаронів. Накриваємо кришкою і на середньому вогні доводимо до кипіння. Як тільки закипить, зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо під кришкою 20 – 30 хвилин, до готовності.
- Якщо соус википить раніше, ніж приготуються макарони – додайте ще води. При подачі посипаємо тертим сиром.
Смачного!