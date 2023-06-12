Мохито – один из самых популярных летних коктейлей. Говорят, что впервые его приготовили на Кубе, ведь там всегда жарко и любят ром.
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Кроме известного нам классического мохито с лаймом и мятой, мы предлагаем попробовать клубничный. Он придает особый вкус и аромат напитку.
Рецепт клубничного мохито
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Добавляем клубнику и тщательно разминаем.
- Наполняем стакан измельченным льдом вверх.
Клубничный мохито / Фото The spruce eat
- Вливаем клубничный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
- Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами клубники.
Приятного аппетита!
Рецепт безалкогольного мохито
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Тщательно разминаем.
- Наполняем стакан измельченным льдом вверх.
Классический мохито / Фото The spruce eat
- Вливаем сахарный сироп и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
- Досыпаем немного льда и украшаем мятой.
Приятного аппетита!