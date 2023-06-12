Мохито – один из самых популярных летних коктейлей. Говорят, что впервые его приготовили на Кубе, ведь там всегда жарко и любят ром.

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Кроме известного нам классического мохито с лаймом и мятой, мы предлагаем попробовать клубничный. Он придает особый вкус и аромат напитку.

Рецепт клубничного мохито

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Добавляем клубнику и тщательно разминаем.
  • Наполняем стакан измельченным льдом вверх.


Клубничный мохито / Фото The spruce eat

  • Вливаем клубничный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
  • Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами клубники.

Приятного аппетита!

Рецепт безалкогольного мохито

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Тщательно разминаем.
  • Наполняем стакан измельченным льдом вверх.


Классический мохито / Фото The spruce eat

  • Вливаем сахарный сироп и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
  • Досыпаем немного льда и украшаем мятой.

Приятного аппетита!