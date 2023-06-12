Мохито – один из самых популярных летних коктейлей. Говорят, что впервые его приготовили на Кубе, ведь там всегда жарко и любят ром.

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Кроме известного нам классического мохито с лаймом и мятой, мы предлагаем попробовать клубничный. Он придает особый вкус и аромат напитку.

Рецепт клубничного мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов белого рома;

– 15 граммов клубничного сиропа;

– 100 граммов газировки;

– 60 граммов лайма;

– 120 граммов клубники;

– 3 грамма мяты;

– 200 граммов измельченного льда.

Приготовление:

В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Добавляем клубнику и тщательно разминаем.

Наполняем стакан измельченным льдом вверх.



Клубничный мохито / Фото The spruce eat

Вливаем клубничный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.

Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами клубники.

Приятного аппетита!

Рецепт безалкогольного мохито

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 15 граммов сахарного сиропа;

– 150 граммов газировки;

– 60 граммов лайма;

– 3 грамма мяты;

– 200 граммов льда.

Приготовление:

В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Тщательно разминаем.

Наполняем стакан измельченным льдом вверх.



Классический мохито / Фото The spruce eat

Вливаем сахарный сироп и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.

Досыпаем немного льда и украшаем мятой.

Приятного аппетита!

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