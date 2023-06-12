Мохіто – один з найпопулярніших літніх коктейлів. Подейкують, що вперше його приготували на Кубі, адже там завжди спекотно та полюбляють ром.
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Окрім відомого нам класичного мохіто з лаймом та м1ятою, ми пропонуємо спробувати полуничний. Він додає особливого смаку та аромату напою.
Рецепт полуничного мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Додаємо полуницю та ретельно розминаємо.
- Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
Полуничний мохіто / Фото The spruce eat
- Вливаємо полуничний сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
- Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами полуниці.
Смачного!
Рецепт безалкогольного мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Ретельно розминаємо.
- Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.
Класичний мохіто / Фото The spruce eat
- Вливаємо цукровий сироп та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
- Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою.
Смачного!