Мохіто – один з найпопулярніших літніх коктейлів. Подейкують, що вперше його приготували на Кубі, адже там завжди спекотно та полюбляють ром.

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Окрім відомого нам класичного мохіто з лаймом та м1ятою, ми пропонуємо спробувати полуничний. Він додає особливого смаку та аромату напою.

Рецепт полуничного мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Додаємо полуницю та ретельно розминаємо.
  • Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.


Полуничний мохіто / Фото The spruce eat

  • Вливаємо полуничний сироп, білий ром та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
  • Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою та ягодами полуниці.

Смачного!

Рецепт безалкогольного мохіто

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • У високу склянку викладаємо листочки м'яти, нарізаний часточками лайм. Ретельно розминаємо.
  • Наповнюємо склянку подрібненим льодом доверху.


Класичний мохіто / Фото The spruce eat

  • Вливаємо цукровий сироп та содову. Обережно перемішуємо все високою ложкою для коктейлів.
  • Досипаємо трішки льоду та прикрашаємо м'ятою.

Смачного!