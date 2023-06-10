Июнь – отличная пора, чтобы приготовить квас из бузины. Как сделать этот напиток читайте в нашем материале.

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Рецепт кваса из бузины

  • Время: 1 час + 5 дней
  • Порций: 10

Великолепный напиток / Фото Апостроф

Приготовление:

  • Соберите соцветия из черной бузины. Выбирайте уже раскрывшиеся молодые соцветия.
  • Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.
  • Поместите бузинные цветы в большую кастрюлю.
  • Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.
  • Залейте смесь водой и тщательно перемешайте.
  • Оставьте цвет бузины на 5 дней.
  • Накройте полотенцем и перемешивай квас несколько раз в день. После указанного времени процедите квас через марлю.
  • Перелейте в подготовленные пластиковые бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась свободной.
  • Сожмите бутылку, чтобы вышел воздух.
  • Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Стенки бутылки должны надуться, чтобы можно было пробовать напиток.
Если вам понравится освежающий домашний квас, то со временем попробуйте приготовить напиток по этому рецепту.