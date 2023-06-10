Соберите соцветия из черной бузины. Выбирайте уже раскрывшиеся молодые соцветия.

Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.

Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.

Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.

Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.

Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.

Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.

Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.