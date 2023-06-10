Июнь – отличная пора, чтобы приготовить квас из бузины. Как сделать этот напиток читайте в нашем материале.
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Рецепт кваса из бузины
- Время: 1 час + 5 дней
- Порций: 10
Великолепный напиток / Фото Апостроф
Приготовление:
- Соберите соцветия из черной бузины. Выбирайте уже раскрывшиеся молодые соцветия.
- Срежьте цветы с пыльцой из плодоножек.
- Поместите бузинные цветы в большую кастрюлю.
- Туда добавьте сахар, сок лимона или лимонную кислоту.
- Залейте смесь водой и тщательно перемешайте.
- Оставьте цвет бузины на 5 дней.
- Накройте полотенцем и перемешивай квас несколько раз в день. После указанного времени процедите квас через марлю.
- Перелейте в подготовленные пластиковые бутылки так, чтобы одна четвертая емкости оставалась свободной.
- Сожмите бутылку, чтобы вышел воздух.
- Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Стенки бутылки должны надуться, чтобы можно было пробовать напиток.
Если вам понравится освежающий домашний квас, то со временем попробуйте приготовить напиток по этому рецепту.