Настоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникой

12 июня 2023, 13:30
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Другойкер

Летом так и хочется чего-нибудь освежающего, холодного и вкусного. Почему бы не приготовить мохито, но не классическое, а с клубникой.

Мохито – один из самых популярных летних коктейлей. Говорят, что впервые его приготовили на Кубе, ведь там всегда жарко и любят ром.

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Кроме известного нам классического мохито с лаймом и мятой, мы предлагаем попробовать клубничный. Он придает особый вкус и аромат напитку.

Рецепт клубничного мохито

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов белого рома;
– 15 граммов клубничного сиропа;
– 100 граммов газировки;
– 60 граммов лайма;
– 120 граммов клубники;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов измельченного льда.

Приготовление:

  • В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Добавляем клубнику и тщательно разминаем.
  • Наполняем стакан измельченным льдом вверх.


Клубничный мохито / Фото The spruce eat

  • Вливаем клубничный сироп, белый ром и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
  • Досыпаем немного льда и украшаем мятой и ягодами клубники.

Приятного аппетита!

Рецепт безалкогольного мохито

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1
Ингредиенты:
– 15 граммов сахарного сиропа;
– 150 граммов газировки;
– 60 граммов лайма;
– 3 грамма мяты;
– 200 граммов льда.

Приготовление:

  • В высокий стакан выкладываем листики мяты, нарезанный дольками лайм. Тщательно разминаем.
  • Наполняем стакан измельченным льдом вверх.


Классический мохито / Фото The spruce eat

  • Вливаем сахарный сироп и содовую. Осторожно перемешиваем всё высокой ложкой для коктейлей.
  • Досыпаем немного льда и украшаем мятой.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак