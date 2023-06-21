Молочные батоны – рыхлая домашняя выпечка, так полюбившаяся нам еще с детства. Сейчас в магазинах достаточно разнообразной сдобы, но именно молочные батоны самые вкусные.

Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях.

Их можно нарезать на бутерброды, добавлять в фарш на котлеты, высушивать в гренки или превращать в панировочные сухари. А еще мы любим есть их с домашним вареньем.

Рецепт молочных батонов

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов теплого молока;

– 200 граммов теплой воды;

– 700 граммов муки;

– 8 граммов дрожжей;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 граммов сливочного масла (мягкого).

Приготовление:

Смешиваем молоко, воду, дрожжи и сахар. Добавляем постепенно муку и замешиваем тесто.

В конце добавляем мягкое сливочное масло и соль.

Оставляем тесто подняться в 2 раза, обходим тесто.

Делим его на три равных части, около 400 граммов каждая, оставляем на 20 минут.

Формируем батоны и оставляем расстояться, чтобы они поднялись.

Делаем надрезы и смазываем белком, присыпаем кунжутом.

Выпекаем молочные батоны в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром (это в отдельный жаростойкий сосуд наливаем горячую водичку, которая будет выделять пар и просто стоять в духовке во время выпечки).

Охлаждаем готовую сдобу на решетке.

Приятного аппетита!

Понравился ли рецепт домашней выпечки? Попробуйте также приготовить дома рыхлые синабоны с корицей и нежным соусом по нашему. рецептом.