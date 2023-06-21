Молочные батоны – рыхлая домашняя выпечка, так полюбившаяся нам еще с детства. Сейчас в магазинах достаточно разнообразной сдобы, но именно молочные батоны самые вкусные.

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Их можно нарезать на бутерброды, добавлять в фарш на котлеты, высушивать в гренки или превращать в панировочные сухари. А еще мы любим есть их с домашним вареньем.

Рецепт молочных батонов

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Смешиваем молоко, воду, дрожжи и сахар. Добавляем постепенно муку и замешиваем тесто.
  • В конце добавляем мягкое сливочное масло и соль.
  • Оставляем тесто подняться в 2 раза, обходим тесто.
  • Делим его на три равных части, около 400 граммов каждая, оставляем на 20 минут.
  • Формируем батоны и оставляем расстояться, чтобы они поднялись.
  • Делаем надрезы и смазываем белком, присыпаем кунжутом.
  • Выпекаем молочные батоны в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром (это в отдельный жаростойкий сосуд наливаем горячую водичку, которая будет выделять пар и просто стоять в духовке во время выпечки).
  • Охлаждаем готовую сдобу на решетке.

Приятного аппетита!