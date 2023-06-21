Молочні батони – пухка домашня випічка, яка так полюбилася нам ще з дитинства. Зараз в магазинах вдосталь різноманітної здоби, але саме молочні батони найсмачніші.
Читайте також Готують у всьому світі: як куряче м'ясо стало основою багатьох страв у різних кухнях
Їх можна нарізати на бутерброди, додавати до фаршу на котлети, висушувати на грінки чи перетворювати на панірувальні сухарі. А ще ми полюбляємо їсти їх з домашнім варенням.
Рецепт молочних батонів
- Час: 2 години
- Порції: 2
Приготування:
- Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Додаємо поступово борошно і замішуємо тісто.
- Вкінці додаємо м'яке вершкове масло та сіль.
- Залишаємо тісто піднятись у 2 рази, обминаємо тісто.
- Ділимо його на три рівні частини, близько 400 грамів кожна, залишаємо на 20 хвилин.
- Формуємо батони та залишаємо розстоятись, щоб вони піднялись.
- Робимо надрізи та змащуємо білком, присипаємо кунжутом.
- Випікаємо молочні батони в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром (це в окрему жаротривку посудину наливаємо гарячу водичку, яка буде виділяти пар і просто стояти в духовці під час випікання).
- Охолоджуємо готову здобу на решітці.
Смачного!