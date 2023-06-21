Молочні батони – пухка домашня випічка, яка так полюбилася нам ще з дитинства. Зараз в магазинах вдосталь різноманітної здоби, але саме молочні батони найсмачніші.

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Їх можна нарізати на бутерброди, додавати до фаршу на котлети, висушувати на грінки чи перетворювати на панірувальні сухарі. А ще ми полюбляємо їсти їх з домашнім варенням.

Рецепт молочних батонів

  • Час: 2 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішуємо молоко, воду, дріжджі та цукор. Додаємо поступово борошно і замішуємо тісто.
  • Вкінці додаємо м'яке вершкове масло та сіль.
  • Залишаємо тісто піднятись у 2 рази, обминаємо тісто.
  • Ділимо його на три рівні частини, близько 400 грамів кожна, залишаємо на 20 хвилин.
  • Формуємо батони та залишаємо розстоятись, щоб вони піднялись.
  • Робимо надрізи та змащуємо білком, присипаємо кунжутом.
  • Випікаємо молочні батони в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром (це в окрему жаротривку посудину наливаємо гарячу водичку, яка буде виділяти пар і просто стояти в духовці під час випікання).
  • Охолоджуємо готову здобу на решітці.

Смачного!