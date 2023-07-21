Как вам такое сочетание: молодой картофель, мак и шкварки? Не каждый день встречаем их на кухне, а еще – в одном блюде. У нас есть рецепт необычного, древнего блюда родом из Винницкой области, которым охотно поделился украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский.

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Шеф-повар признался, что даже для него это очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить молодой картофель с маком по старинному рецепту из Винницкой области, ведь нужно популяризировать настоящий вкус Украины.

Рецепт блюда из молодого картофеля, мака и шкварок

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов молодого картофеля;

– 80 граммов сала;

– 40 граммов мака;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– соль, черный молотый перец;

– зелень (укроп).

Приготовление:

Молодой картофель заливаем холодной водой на 20 – 30 минут, затем очищаем жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.

В кастрюлю перекладываем картошку, заливаем доверху холодной водой. Солим и доводим до кипения. Отвариваем все 20 – 25 минут на медленном огне.

Мак обжариваем на сухой хорошо разогретой сковороде несколько минут, высыпаем в миску.

Сало мелко нарезаем, выжариваем в шкварках. Затем убавляем огонь и добавляем к салу мелко порубленный чеснок. Обжариваем его на очень маленьком огне секунд 10-15 (чеснок не должен изменить цвет).

Достаем картофель и добавляем его в шкварок. Хорошо прожариваем несколько минут и добавляем мак.

Подаем блюдо сразу со всей ухой. По желанию можно еще картошку после отваривания просто обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом. Однако это вкуснее уже для пожилого картофеля.

Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень к картофелю, лучше укроп.

Приятного аппетита!

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