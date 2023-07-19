Чтобы и вы смогли отведать любимое блюдо Ивана Франко, 24 канал подготовил рецепт засыпанной капусты, как ее готовили для Каменяра.
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Рецепт засыпанной капусты с пшеном
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Тушим на ней мелко нарубленную свежую капусту под закрытой крышкой 5 минут.
- Добавляем квашеную капусту и продолжаем тушить еще 3-5 минут. Добавляем специи и перемешиваем.
- Свежую морковь натираем на мелкой терке и выкладываем ею дно глиняной посуды, в которой будет запекаться капуста. Кладем несколько горошин душистого перца.
- К капусте добавляем промытое пшено, хорошо вымешиваем все ложкой.
- Капусту с пшеном выкладываем на морковь, добавляем немного воды и 2 столовые ложки растительного масла. Закрываем крышкой и тушим в духовке около часа при температуре 160 градусов.
- Подаем готовое блюдо со шкварками.
Приятного аппетита!