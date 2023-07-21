Як вам таке поєднання: молода картопля, мак та шкварки? Не кожного дня зустрічаємо їх на кухні, а ще – в одній страві. У нас є рецепт незвичайної, стародавньої страви родом з Вінниччини, яким залюбки поділився український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський.

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Шеф-кухар зізнався, що навіть для нього це дуже неочікуване поєднання інгредієнтів. Проте це дуже смачно. Обов’язково спробуйте приготувати молоду картоплю з маком за давнім рецептом з Вінниччини, адже потрібно популяризувати справжній смак України.

Рецепт страви з молодої картоплі, маку та шкварок

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів молодої картоплі;

– 80 грамів сала;

– 40 грамів маку;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– сіль, чорний мелений перець;

– зелень (кріп).

Приготування:

Молоду картоплю заливаємо холодною водою на 20 – 30 хвилин, потім очищаємо жорсткою стороною губки, знявши тільки тоненьку шкірочку.

У каструлю перекладаємо картоплю, заливаємо доверху холодною водою. Солимо та доводимо до кипіння. Відварюємо все 20 – 25 хвилин на повільному вогні.

Мак обсмажуємо на сухій добре розігрітій сковорідці декілька хвилин, висипаємо в миску.

Сало дрібно нарізаємо, висмажуємо в шкварки. Потім зменшуємо вогонь і додаємо до сала дрібно посічений часник. Обсмажуємо його на дуже маленькому вогні секунд 10 – 15 (часник не повинен змінити колір).

Дістаємо картоплю і додаємо її до шкварок. Добре просмажуємо декілька хвилин та додаємо мак.

Подаємо страву одразу з усією юшкою. За бажанням можна ще картоплю після відварювання просто обсмажити у шкварках, а часник додавати потім. Проте це смачніше вже для немолодої картоплі.

Обов’язково зробіть салат та додайте улюблену зелень до картоплі, найкраще кріп.

Смачного!

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