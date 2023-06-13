Вкуснее не пробовали – рецепт домашнего клубничного мороженого
13 июня 2023, 21:31Читати новину українською
Источник:The spruce eats
Во время летней жары так и хочется отведать что-нибудь прохладное. К примеру мороженое. Почему бы не приготовить его дома, у нас ведь есть рецепт.
Что может быть лучше и вкуснее собственноручно приготовленного блюда? Так и с мороженым. Не поленитесь и сделайте его дома из сезонных ягод – клубники.
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Рецепт клубничного мороженого
- Время: 5 часов
- Порции: 6
– 3 стакана клубники (очищенной, нарезанной кусочками или кубиками);
– 4 столовые ложки лимонного сока;
– 1,5 стакана сахара;
– 1,5 стакана молока;
– 2 3/4 стакана жирных сливок;
– 2 чайные ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
- Соединяем клубнику с лимонным соком и половиной стакана сахара. Осторожно перемешиваем даем постоять при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Около 2 часов.
- Процеживаем ягоды, сохраняя накопленный сок.
- Разделяем ягоды пополам. Половину ягод разминаем в пюре, остальные нарезанные ягоды охлаждаем — их добавим позже.
- В средней миске смешиваем молоко и остальные сахара. Перемешиваем, пока сахар не растворится.
- Смешиваем жирные сливки, отложенный клубничный сок, растертую клубнику и ванильный экстракт. Это мороженое будет выглядеть очень нежно-розового цвета. Если хотите получить насыщенный розовый оттенок, добавьте несколько капель красного пищевого красителя.
- Взбиваем мороженое примерно 20 – 25 минут в мороженице.
- За 5 минут до истечения времени взбивания добавляем нарезанную оставшуюся клубнику.
- Поставьте в морозильную камеру не менее 2 часов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также заготовить клубнику на зиму, чтобы лакомиться ею круглый год.