Вкуснее не пробовали – рецепт домашнего клубничного мороженого

Во время летней жары так и хочется отведать что-нибудь прохладное. К примеру мороженое. Почему бы не приготовить его дома, у нас ведь есть рецепт.

Что может быть лучше и вкуснее собственноручно приготовленного блюда? Так и с мороженым. Не поленитесь и сделайте его дома из сезонных ягод – клубники.

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Рецепт клубничного мороженого

Время: 5 часов

5 часов Порции: 6

– 3 стакана клубники (очищенной, нарезанной кусочками или кубиками);– 4 столовые ложки лимонного сока;– 1,5 стакана сахара;– 1,5 стакана молока;– 2 3/4 стакана жирных сливок;– 2 чайные ложки ванильного экстракта.

Приготовление:

Соединяем клубнику с лимонным соком и половиной стакана сахара. Осторожно перемешиваем даем постоять при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Около 2 часов.

Процеживаем ягоды, сохраняя накопленный сок.

Разделяем ягоды пополам. Половину ягод разминаем в пюре, остальные нарезанные ягоды охлаждаем — их добавим позже.

В средней миске смешиваем молоко и остальные сахара. Перемешиваем, пока сахар не растворится.

Смешиваем жирные сливки, отложенный клубничный сок, растертую клубнику и ванильный экстракт. Это мороженое будет выглядеть очень нежно-розового цвета. Если хотите получить насыщенный розовый оттенок, добавьте несколько капель красного пищевого красителя.

Взбиваем мороженое примерно 20 – 25 минут в мороженице.

За 5 минут до истечения времени взбивания добавляем нарезанную оставшуюся клубнику.

Поставьте в морозильную камеру не менее 2 часов.

Приятного аппетита!

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