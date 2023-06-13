Что может быть лучше и вкуснее собственноручно приготовленного блюда? Так и с мороженым. Не поленитесь и сделайте его дома из сезонных ягод – клубники.

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Рецепт клубничного мороженого

  • Время: 5 часов
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Соединяем клубнику с лимонным соком и половиной стакана сахара. Осторожно перемешиваем даем постоять при комнатной температуре, чтобы ягоды пустили сок. Около 2 часов.
  • Процеживаем ягоды, сохраняя накопленный сок.
  • Разделяем ягоды пополам. Половину ягод разминаем в пюре, остальные нарезанные ягоды охлаждаем — их добавим позже.
  • В средней миске смешиваем молоко и остальные сахара. Перемешиваем, пока сахар не растворится.
  • Смешиваем жирные сливки, отложенный клубничный сок, растертую клубнику и ванильный экстракт. Это мороженое будет выглядеть очень нежно-розового цвета. Если хотите получить насыщенный розовый оттенок, добавьте несколько капель красного пищевого красителя.
  • Взбиваем мороженое примерно 20 – 25 минут в мороженице.
  • За 5 минут до истечения времени взбивания добавляем нарезанную оставшуюся клубнику.
  • Поставьте в морозильную камеру не менее 2 часов.

Приятного аппетита!