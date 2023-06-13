Що може бути кращим і смачнішим за власноруч приготовану страву? Так і з морозивом. Не полініться та зробіть його вдома з сезонних ягід – полуниці.
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Рецепт полуничного морозива
- Час: 5 годин
- Порції: 6
Приготування:
- З'єднуємо полуницю з лимонним соком та половиною склянки цукру. Обережно перемішуємо та даємо постояти при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік. Близько 2 годин.
- Проціджуємо ягоди, зберігаючи накопичений сік.
- Розділяємо ягоди навпіл. Половину ягід розминаємо в пюре, решту нарізаних ягід охолоджуємо — їх додамо пізніше.
- У середній мисці змішуємо молоко та решту цукру. Перемішуємо, поки цукор не розчиниться.
- Змішуємо жирні вершки, відкладений полуничний сік, розтерту полуницю та ванільний екстракт. Це морозиво матиме природний вигляд дуже ніжно-рожевого кольору. Якщо бажаєте отримати насичений рожевий відтінок, додайте кілька крапель червоного харчового барвника.
- Збиваємо морозиво приблизно 20 – 25 хвилин у морожениці.
- За 5 хвилин до закінчення часу збивання додаємо нарізану полуницю, яку залишили.
- Поставте в морозильну камеру принаймні на 2 години.
Смачного!