Не торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимоном

Чтобы создать настоящий кондитерский шедевр, не обязательно заканчивать кулинарные курсы. Роскошный торт можно приготовить своими руками.

Клубнично-лимонный муссовый торт станет не только вкусным дополнением кофе или чаю, но и украшением любого праздничного стола.

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Торт невероятно красив внешне, а внутри настоящее произведение искусства. Каждый слой торта в разрезе наполнен своим особым вкусом, прекрасно сочетающимся между собой.

Рецепт клубнично-лимонного муссового торта.

Время: 6 часов

6 часов Порции: 8

):– 3 яйца;– 120 граммов сахара;– 120 граммов муки;– 25 граммов масла;– 4 грамма разрыхлителя.

Приготовление:

Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут до пышной светлой массы.

Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до однородности, добавляем растительное масло.

Быстро вымешиваем. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом.

Выпекаем при 180 градусах 12 минут. Вынимаем и действуем остыть.

Вырезаем около 16 сантиметров и прячем его под пищевую пленку.

– 200 грамм клубничного пюре;– 50 граммов сахара;– 1 чайная ложка крахмала + 20 грамм воды;– 5 граммов желатина замоченного в 30 граммах воды.

Приготовление:

К пюре добавляем сахар. Ставим на огонь, как только масса будет на грани закипания, добавляем крахмал разбавленный водой.

После закипания провариваем конфи 30 секунд, постоянно помешивая. Далее снимаем с огня, даем остыть 2 минуты и добавляем желатин.

Перемешиваем и выливаем в силиконовую форму или подготовленное разъемное кольцо диаметром 16 сантиметров. Ставим в холодильник до застывания.

– 140 грамм клубничного пюре;– 60 граммов сахара;– 6 граммов желатина замоченного в 35 граммах воды;– 1 чайная ложка крахмала;– 200 граммов жирных сливок.

Приготовление:

К пюре добавляем сахар и крахмал. Ставим на огонь и провариваем массу после закипания 30 секунд. Снимаем и по прошествии двух минут охлаждения добавляем желатин. Даем остыть до тепленького состояния.

Добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем мусс сверху застывшего конфи и ставим начинку в морозильник до полной заморозки.

– 120 граммов лимонного сока;– 110 граммов сахара;– 1 чайная ложка лимонной цедры;– 4 яичных желтка;– 70 граммов белого шоколада;– 500 граммов жирных сливок;– 14 граммов желатина замоченного в 60 граммах воды.

Приготовление:

К желткам добавляем сахар, перемешиваем венчиком. Добавляем сок и цедру. Ставим на минимальный подогрев и варим до легкого загущения около 5 минут (постоянно помешиваем). Пропускаем массу через сито.

Добавляем шоколад. Перемешиваем и добавляем желатин. Даем остыть до теплого состояния.

Объединяем заварное лимонное основание со взбитыми сливками и тщательно вымешиваем лопаткой, а затем венчиком до однородности.

Выкладываем все слоями, последним должен быть бисквит. Отправляем все в морозилку до охлаждения. По желанию поливаем зеркальной глазурью.

Приятного аппетита!