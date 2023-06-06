Полунично-лимонний мусовий торт стане не тільки смачним доповненням до кави чи чаю, а й окрасою будь-якого святкового столу.
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Торт неймовірно красивий зовні, а всередині справжній витвір мистецтва. Кожен шар торта в розрізі наповнений своїм особливим смаком, які чудово поєднуються між собою.
Рецепт полунично-лимонного мусового торта
- Час: 6 годин
- Порції: 8
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром впродовж 5 хвилин до пишної світлої маси.
- Додаємо просіяне борошно та розпушувач. Вимішуємо лопаткою до однорідності, додаємо олію.
- Швиденько вимішуємо. Виливаємо тісто на деко застелене пергаментом.
- Випікаємо при 180 градусах 12 хвилин. Виймаємо і діємо охолонути.
- Вирізаємо коло 16 сантиметрів і ховаємо його під харчову плівку.
Приготування:
- До пюре додаємо цукор. Ставимо на вогонь, як тільки маса буде на межі закипання, додаємо крохмаль розведений водою.
- Після закипання проварюємо конфі 30 секунд, постійно помішуючи. Далі знімаємо з вогню, даємо охолонути 2 хвилини і додаємо желатин.
- Перемішуємо і виливаємо у силіконову форму або підготовлене роз'ємне кільце діаметром 16 сантиметрів. Ставимо в холодильник до застигання.
Приготування:
- До пюре додаємо цукор та крохмаль. Ставимо на вогонь і проварюємо масу після закипання 30 секунд. Знімаємо і після двох хвилин охолодження додаємо желатин. Даємо охолонути до тепленького стану.
- Додаємо збиті вершки і перемішуємо вінчиком до однорідності. Виливаємо мус зверху застиглого конфі і ставимо начинку в морозильник до повної заморозки.
Приготування:
- До жовтків додаємо цукор, перемішуємо вінчиком. Додаємо сік та цедру. Ставимо на мінімальний підігрів і варимо до легкого загущення близько 5 хвилин (постійно помішуємо). Пропускаємо масу через сито.
- Додаємо шоколад. Перемішуємо і додаємо желатин. Даємо охолонути до теплого стану.
- Об'єднуємо заварну лимонну основу зі збитими вершками і ретельно вимішуємо лопаткою, а потім вінчиком до однорідності.
- Викладаємо все шарами, останнім має бути бісквіт. Відправляємо все в морозилку до охолодження. За бажанням поливаємо дзеркальною глазур'ю.
Смачного!