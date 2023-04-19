Главный секрет полтавских галушек – это домашнее тесто на простокваше. Сейчас такое сложно найти, ведь его собственноручно готовят дома наши бабушки. Но его можно заменить ложковым кефиром.

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Украинский шеф-повар, ресторатор и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом настоящих полтавских галушек с куриным мясом.

Рецепт полтавских галушек с курицей

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 3

Ингредиенты для рагу из курицы:

– 2 – 3 куриных бедра;

– 140 – 160 граммов лука;

– масло;

– 100 граммов сметаны;

– чабрец;

– соль;

– черный молотый перец.

Для галушек:

– 165 граммов ложкового кефира или простокваши;

– 1 яичный желток;

– 250 граммов муки;

– соль;

– 2 грамма соды.

Приготовление:

Окорочка зачищаем от кожуры и костей, нарезаем кусками примерно 2х2 сантиметра. Обжариваем их на растительном масле.

Важно, класть куски на хорошо разогретую сковороду с маслом и не мешать их, а подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка.

После этого листаем куски на другую сторону.

Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник, а на той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего, а лук должен получиться ароматный и румяный. По желанию, добавьте чабрец.

Готовый лук добавляем к курице в сотейник, заливаем водой или бульоном на 1 – 2 сантиметра выше продукта и ставим томиться на 1 – 1,5 часа на маленьком огне.

К середине приготовления добавляем соль и перец, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавляем домашнюю сметану (20 – 25% жирности).

Для теста кефир смешиваем с желтком и солью, добавляем просеянную муку и соду. Быстро замешиваем тесто.

Откладываем его буквально на 10 минут отдохнуть.

Тем временем готовим пароварку: кастрюлю с марлей и миской сверху.

Из теста формирую "жгуты" диаметром 2 сантиметра и нарезаем их в поясницу кусочками, которые немного присыпаем мукой.

Готовим на пару 2 минут.

Отбрасываем в сосуд немного смазанный маслом.

Когда все клецки готовы соединяем их с рагу и тушим 3 – 5 минут. В конце добавляем зелень укропа и лука.

Приятного аппетита!