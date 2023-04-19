Главный секрет полтавских галушек – это домашнее тесто на простокваше. Сейчас такое сложно найти, ведь его собственноручно готовят дома наши бабушки. Но его можно заменить ложковым кефиром.
Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях
Украинский шеф-повар, ресторатор и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом настоящих полтавских галушек с куриным мясом.
Рецепт полтавских галушек с курицей
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 3
Приготовление:
- Окорочка зачищаем от кожуры и костей, нарезаем кусками примерно 2х2 сантиметра. Обжариваем их на растительном масле.
- Важно, класть куски на хорошо разогретую сковороду с маслом и не мешать их, а подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка.
- После этого листаем куски на другую сторону.
- Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник, а на той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего, а лук должен получиться ароматный и румяный. По желанию, добавьте чабрец.
- Готовый лук добавляем к курице в сотейник, заливаем водой или бульоном на 1 – 2 сантиметра выше продукта и ставим томиться на 1 – 1,5 часа на маленьком огне.
- К середине приготовления добавляем соль и перец, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавляем домашнюю сметану (20 – 25% жирности).
- Для теста кефир смешиваем с желтком и солью, добавляем просеянную муку и соду. Быстро замешиваем тесто.
- Откладываем его буквально на 10 минут отдохнуть.
- Тем временем готовим пароварку: кастрюлю с марлей и миской сверху.
- Из теста формирую "жгуты" диаметром 2 сантиметра и нарезаем их в поясницу кусочками, которые немного присыпаем мукой.
- Готовим на пару 2 минут.
- Отбрасываем в сосуд немного смазанный маслом.
- Когда все клецки готовы соединяем их с рагу и тушим 3 – 5 минут. В конце добавляем зелень укропа и лука.
Приятного аппетита!